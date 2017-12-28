137 пешеходов сбиты в Пскове с начала года

С начала 2017 года в Пскове произошло 137 наездов на пешеходов, в результате которых 141 человек получил ранения и 3 человека погибли.

Как напоминают в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в целях личной безопасности и безопасности окружающих пешеход обязан соблюдать Правила дорожного движения. Безопасность его при пересечении дороги или перекрестка помогает обеспечивать пешеходный переход. Это - участок дороги, специально выделенный для безопасного пересечения проезжей части и обозначенный соответствующими знаками и (или) дорожной разметкой. Но и здесь пешеход не может чувствовать себя в полной безопасности.

К примеру, только за 27 декабря в областном центре зарегистрированы 4 наезда на пешеходов. Все ДТП произошли на нерегулируемых пешеходных переходах.

Второй острейшей проблемой остается плохая видимость пешеходов в темное время суток. По статистике, наезды на пешеходов в уходящем году чаще всего происходили именно в этот период. Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову призывают пешеходов носить в темное время суток на одежде светоотражающие элементы, которые помогут сделать их заметным на дороге. Сейчас в продаже есть самые разные виды светоотражающих элементов – нашивки, наклейки, повязки. Некоторые производители заранее оснащают ими детские курточки и школьные ранцы.

Как показывает практика, использование этих элементов снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6-8 раз. Их применение позволяет водителю заметить пешехода в свете фар автомобиля при движении с ближним светом на расстоянии с 25-40 метров, а при движении с дальним светом - до 400 метров.

В Российской Федерации положение о светоотражателях, как известно, введено в Правила дорожного движения, но оно носит рекомендательный характер. Тем не менее, практическая польза их очевидна.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов и снижения тяжести последствий этих происшествий ГИБДД УМВД России по городу Пскову регулярно проводит различные профилактические мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей