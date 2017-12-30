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27-летний пскович задержан за рулем в состоянии наркотического опьянения

30.12.2017 11:09 ПЛН, Псков

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина с признаками наркотического опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий на территории микрорайона «Завеличье» сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области обратили внимание на автомашину, водитель которой вел себя на дороге неадекватно.

После остановки транспортного средства у водителя, 27-летнего жителя города Пскова, были обнаружены признаки наркотического опьянения. Гражданин передан сотрудникам ГИБДД.

От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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