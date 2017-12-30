Под Псковом легковой автомобиль врезался в маршрутку компании «Стрижи»Под Псковом легковой автомобиль врезался в маршрутку компании «Стрижи». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, столкновение произошло между Черняковицами и Подборовьем, на...18
16:54 Пользователи соцсетей соболезнуют из-за гибели трех молодых псковичей в ДТП на Рижском проспекте21
27-летний пскович задержан за рулем в состоянии наркотического опьянения
30.12.2017 11:09 ПЛН, Псков
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина с признаками наркотического опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий на территории микрорайона «Завеличье» сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области обратили внимание на автомашину, водитель которой вел себя на дороге неадекватно.
После остановки транспортного средства у водителя, 27-летнего жителя города Пскова, были обнаружены признаки наркотического опьянения. Гражданин передан сотрудникам ГИБДД.
От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати