27-летний пскович задержан за рулем в состоянии наркотического опьянения

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина с признаками наркотического опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий на территории микрорайона «Завеличье» сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области обратили внимание на автомашину, водитель которой вел себя на дороге неадекватно.

После остановки транспортного средства у водителя, 27-летнего жителя города Пскова, были обнаружены признаки наркотического опьянения. Гражданин передан сотрудникам ГИБДД.

От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Источник: Псковская Лента Новостей