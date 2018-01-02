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Житель Куньинского района угнал ВАЗ и бросил его на трассе Москва-Балтия

03.01.2018 14:20 ПЛН, Псков

Сотрудниками полиции задержан житель Куньинского района, подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в полицию поступило сообщение о том, что от жилого дома жителя деревни Боталово угнан автомобиль ВАЗ-21043.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий  полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Угонщиком оказался двадцатилетний неоднократно судимый молодой человек. Угнанный автомобиль был обнаружен стражами порядка брошенным на 445-м километре автодороги Москва-Балтия без технических повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится дознание.

Источник: Псковская Лента Новостей



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