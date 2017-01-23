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В Пскове остановили водителя, который не в первый раз сел за руль пьяным

Дорожной полицией в ходе проводимых в Пскове мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре вечером 6 января у дома по улице Новгородской полицейские остановили автомашину «ВАЗ». Выяснилось, что легковушкой управлял гражданин,1984 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.