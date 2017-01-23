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20-летний себежанин, протащивший за внедорожником полицейского, предстанет перед судом

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по версии следствия, ночью 22 октября 2017 года сотрудниками ДПС остановлен немецкий внедорожник под управлением местного жителя с явными признаками алкогольного опьянения. В момент отстранения от управления транспортным средством юноша резко начал движение, протащив за иномаркой полицейского, в результате чего ему были причинены телесные повреждения в виде ссадин.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



