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В Пскове задержали женщину, пытавшуюся украсть спиртное с прилавка

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области,

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии региона получил сообщение, что из магазина на улице Рижском проспекте совершена кража. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 44-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.