АвтоМир / Происшествия

Женщина-водитель и ее пассажир погибли после падения автомобиля в ручей в Струго-Красненском районе

Сегодня в 15:25 в полицию поступило сообщение о том, что в Струго-Красненском районе у деревни Подложье водитель автомашины «Рено Дастер», женщина 1967 г.р., не справилась с управлением, в результате чего автомашина перевернулась и упала в ручей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОИОС УВД по Псковской области, водитель и ее 52-летний пассажир погибли.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Струго-Красненский» и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.