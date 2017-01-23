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АвтоМир / Происшествия

В Пскове уроженец Таджикистана оштрафован на 15 тыс рублей за попытку дачи взятки инспекторам ДПС

12.03.2018 20:37|ПсковКомментариев: 2

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34–летнего уроженца Республики Таджикистан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, приговором мирового судьи судебного участка №27 г. Пскова он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на преступление, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Материалами дела установлено, что 1 сентября 2017 мужчина с целью избежания привлечения к административной ответственности положил на подлокотник между передними сидениями служебной автомашины ДПС в качестве взятки денежные средства в размере 1 000 рублей. Обвиняемый сделал это, несмотря на то, что инспекторы ДПС отказались принять от него деньги — он полагал, что те все равно возьмут их и не будут в отношении него составлять протоколы.

Однако преступные действия нарушителя не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, так как инспекторы ДПС от получения взятки отказались и сообщили оперативному дежурному ОП №2 УМВД России по г.Пскову о попытке дачи им взятки.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Теги: #ГИБДД #прокуратура #взятка
Источник: Псковская Лента Новостей
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