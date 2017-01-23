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Водителя маршрутки «Ляды-Луга» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Следственным отделом по городу Луга следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Псковской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного комитета РФ, по версии следствия, в феврале 2018 года в городе Луга сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Лужскому району Ленинградской области был остановлен микроавтобус под управлением водителя, осуществлявшего коммерческую перевозку пассажиров из Псковской области по маршруту «Ляды-Луга».

В ходе осмотра сотрудниками полиции были выявлены неисправности, влияющие на безопасность перевозки пассажиров, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств до их устранения, о чем было составлено постановление об административном правонарушении. В этот же день автомобиль повторно был остановлен при перевозке пассажиров, осмотр транспортного средства показал, что выявленные неисправности устранены не были.

Наступление тяжких последствий в виде причинения вреда жизни и здоровью граждан удалось избежать в связи со своевременным пресечением деятельности подозреваемого.

Водитель допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.