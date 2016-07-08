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Смертельное ДТП в Пыталовском районе. ФОТО

20.01.2017 10:03 ПЛН, Псков

Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Пыталовском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 19 января около 16.30 на автодороге Пыталово - поселок Белорусский произошло столкновение двух автомашин «Форд» и FAW.

В результате погибли два человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, водитель автомашины «Форд Мондео» – женщина 1966 года рождения - не выбрала безопасную скорость движения, наехала на обочину, не справилась с управлением выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной FAW F2.

Погибли пассажирка «Форда» 1959 года рождения и водитель автомашины FAW - женщина 1959 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.

Водитель «Форда» трезва.

Источник: Псковская Лента Новостей



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