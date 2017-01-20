Пьяный водитель «Опеля» врезался в две автомашины на Октябрьском проспекте, один человек пострадал. ФОТО

Пьяный водитель «Опеля» врезался в «Рено» и ВАЗ-21150 на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 1 февраля в 18.15 в Пскове на Октябрьском проспекте у дома 14.

Водитель «Опель Вектра», мужчина - 1976 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на впереди стоящую автомашину «Рено Логан» под управлением женщины 1965 года рождения. После этого «Рено Логан» совершил наезд на ВАЗ-21150 под управлением мужчины 1975 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗ-2115, женщина 1980 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сидении, была пристегнута ремнём безопасности. Позднее самостоятельно обратилась в травмпункт г. Пскова.

Диагноз: автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

У водителя «Опеля» установлено состояние алкогольного опьянения. Остальные водители трезвые.

Фотографии предоставлены ГИБДД Пскова

Источник: Псковская Лента Новостей