Пьяный водитель «Опеля» врезался в две автомашины на Октябрьском проспекте, один человек пострадал. ФОТОПьяный водитель «Опеля» врезался в «Рено» и ВАЗ-21150 на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 1 февраля в 18.15 в...1
Пьяный водитель «Опеля» врезался в две автомашины на Октябрьском проспекте, один человек пострадал. ФОТО
Пьяный водитель «Опеля» врезался в «Рено» и ВАЗ-21150 на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 1 февраля в 18.15 в Пскове на Октябрьском проспекте у дома 14.
Водитель «Опель Вектра», мужчина - 1976 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на впереди стоящую автомашину «Рено Логан» под управлением женщины 1965 года рождения. После этого «Рено Логан» совершил наезд на ВАЗ-21150 под управлением мужчины 1975 года рождения.
В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗ-2115, женщина 1980 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сидении, была пристегнута ремнём безопасности. Позднее самостоятельно обратилась в травмпункт г. Пскова.
Диагноз: автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
У водителя «Опеля» установлено состояние алкогольного опьянения. Остальные водители трезвые.
Фотографии предоставлены ГИБДД Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей