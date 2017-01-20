Сбившая светофор на площади Ленина водитель «Ниссана» двигалась задним ходом ФОТО

Сбившая светофор на площади Ленина водитель «Ниссана» двигалась задним ходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.

Водитель автомашины «Ниссан» при движении задним ходом совершила наезд на препятствие – стойку светофорного объекта. Автомобиль технические повреждения. Никто не пострадал.

За рулем была женщина 1971 года рождения.

Как сообщалось ранее, Псков лишился одного из светофоров на площади Ленина. Потеря произошла в результате наезда автомобиля на стойку светофора 26 февраля около 15.00.

Автомобиль, за рулем которого была женщина, сбил стойку светофора у дома 1/3 по ул. Советской.

Добавим, наезд произошел во время действия ограничения движения транспорта в связи с празднованием Масленицы в Пскове. Движение в сторону Октябрьской площади было перекрыто.

ООО «Псковтранссигнал» проводит работы по восстановлению светофорного объекта. Одновременно будут выполнены работы по выносу дорожных знаков «пешеходный переход» над проезжей частью. Работы планируют завершить к среде. Оставшиеся светофоры на площади Ленина работают в штатном режиме. При движении с Ольгинского моста в центр водителям видны только сигналы дублирующего светофора.

Светофор восстанавливают за счет средств города.

Источник: Псковская Лента Новостей