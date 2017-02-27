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Микроавтобус с врачами, проводившими диспансеризацию в Опочке, попал в ДТП. ФОТО

14.03.2017 11:44 ПЛН, Псков

Появились фотографии с места ДТП в Опочке с участием служебной «Газели» детской областной клинической больницы и такси. Фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Псковской области.

Напомним, в 13.38 мск на ул. Коммунальной в Опочке водитель такси «Лада Гранта» въехал в «Газель». Микроавтобус опрокинулся.

Как уточнил председатель регионального комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, в служебной «Газели» находились 9 врачей из детской областной клинической больницы и водитель.

По его словам, врачи находились на плановом выезде для проведения диспансеризации в Опочецком районе. Медики получили ссадины и ушибы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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