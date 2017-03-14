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Один из трех пострадавших в смертельном столкновении «Фольксвагена» с деревом в Пскове оказался трезвым. ФОТО С МЕСТА ДТП

03.04.2017 22:31 ПЛН, Псков

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Советской Армии в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, по предварительным данным, 2 апреля около 01.30 в г. Пскове на улице Советской армии у д. 75 водитель, молодой человек – 1996 года рождения управляя автомашиной «Фольксваген Поло», не справился с управлением, съехал на противоположную сторону дороги и совершил наезд на препятствие в виде дерева, с последующим наездом на второе дерево в попутном направлении.

Водитель скончался на месте. Пострадали 3 пассажира:

  • молодой человек 1995 года рождения зарегистрирован с диагнозом: автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, алкогольное опьянение.
  • молодой человек - 1995 года рождения с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, скальпированная рана теменной области, перелом левого коленного сустава, тупая травма живота,;
  • молодой человек - 1994 года рождения с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом верхней трети правого плеча, тупая травма живота, алкогольное опьянение.

Все трое доставлены в Псковскую областную больницу.

Фотографии предоставлены ГИБДД Пскова. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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