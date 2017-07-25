В Куньинском районе водитель «Хонды» сбил лося. ФОТО

В Куньинском районе водитель «Хонды» сбил лося. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

9 августа в 21.50 на 433-м км дороги Москва - Балтия Куньинского района водитель автомашины «Хонда» 1981 года рождения великолучанин выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил столкновение с лосем.

В результате ДТП пострадал сам водитель, у него множественные ушибы и ссадины.

Источник: Псковская Лента Новостей