www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город «Вопрос ГИБДД» Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город Прекрасное далеко Автозапчасти «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Предложения ГИБДД Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Новости о строительстве объездной дороги Автозапчасти «Вопрос ГИБДД» Предложения ГИБДД Автозапчасти
     Депутат Александр Конашенков насмерть сбил женщину    2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове    Дорожная разметка 2016   

38 раз выезжали за неделю сотрудники псковского МЧС на устранение последствий ДТП

22.12.2016 10:15 ПЛН, Псков

С 14 по 21 декабря пожарные и спасательные подразделения Псковской области 38 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 9 человек и пострадало 37. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в 10 случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП подразделения МЧС проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирован один пострадавший и один погибший. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.

Два раза осуществлялась стабилизация транспортных средств и два раза – ликвидация вторичных факторов, из них один раз – тушение автомобиля. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31