38 раз выезжали за неделю сотрудники псковского МЧС на устранение последствий ДТП

С 14 по 21 декабря пожарные и спасательные подразделения Псковской области 38 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 9 человек и пострадало 37. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в 10 случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП подразделения МЧС проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирован один пострадавший и один погибший. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.

Два раза осуществлялась стабилизация транспортных средств и два раза – ликвидация вторичных факторов, из них один раз – тушение автомобиля. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Источник: Псковская Лента Новостей