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Личности водителя и пассажира УАЗа, погибших в ДТП в палкинской деревне Грибули, до сих пор не установлены

22.12.2016 10:38 ПЛН, Псков

Личность пассажира УАЗа, погибшего в ДТП в палкинской деревне Грибули, до сих пор не установлена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, 20 декабря в 07.50 в деревне Грибули Палкинского района неустановленный водитель автомобиля УАЗ-396259 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся, после чего произошло возгорание машины. В результате ДТП водитель погиб на месте. Также погиб пассажир машины, его личность не установлена.

В Пскове 20 декабря в 12.15 у дома №20 по Рижскому проспекту водитель ГАЗ-31105 – мужчина 1952 года рождения при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся в прямом встречном направлении и совершил столкновение с «Ладой-Грантой» под управлением мужчины 1977 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля ГАЗ – женщина 1958 года рождения - с полученными травмами доставлена в областную больницу. Водители трезвы.

20 декабря в Пскове в 10.00 у дома 34-А по ул. Вокзальной водитель автомашины «Форд-Фокус» – мужчина 1968 года рождения - совершил наезд на девушку 1997 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в облбольницу. Водитель трезв.

Позавчера в Пскове в 18.15 у дома № 119 по улице Советской Армии водитель автомашины ВАЗ-21214 – молодой человек 1987 года рождения совершил наезд на женщину 1976 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в горбольницу. Водитель трезв.

Всего за 20 декабря на территории Псковской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 5 человек погибли и 4 получили ранения различной степени тяжести.

Источник: Псковская Лента Новостей



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