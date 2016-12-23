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После столкновения с автобусом в Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов на остановке

24.12.2016 12:20 ПЛН, Псков

После столкновения с автобусом грузовик сбил людей на остановке общественного транспорта во Всеволожском районе Ленинградской области, два человека погибли, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ГИБДД в субботу.

«По предварительной информации, в 07:00 субботы на 31 км автодороги Парголово - Огоньки грузовик столкнулся с попутным маршрутным автобусом ПАЗ и въехал в автобусную остановку», - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП два пешехода погибли, два пассажира автобуса получили травмы.

По данному факту проводится проверка, добавили в УГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей



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