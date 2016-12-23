Устанавливаются очевидцы смертельного ДТП с мотоблоком в Дновском районе

В Дновском районе следствие устанавливает очевидцев ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 18 сентября 2016 года около 14 часов 45 минут водитель автомашины «Лада Приора» на 22 километре дороги Порхов-Дно в Дновском районе при выезде из закругленного участка проезжей части совершил наезд на стоявший мотоблок.

В результате ДТП управлявший мотоблоком гражданин от полученных травм скончался на месте.

Очевидцев данного происшествия просят оказать содействие следствию и обратиться в отделение полиции по Дновскому району по телефону: 8 (811-35) 26-449 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей