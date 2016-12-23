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Устанавливаются очевидцы смертельного ДТП с мотоблоком в Дновском районе

24.12.2016 13:32 ПЛН, Псков

В Дновском районе  следствие  устанавливает очевидцев ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД  России по Псковской области, по версии следствия, 18 сентября 2016 года около 14 часов 45 минут водитель автомашины «Лада  Приора»  на 22 километре дороги Порхов-Дно в Дновском районе  при выезде из закругленного участка  проезжей части совершил наезд  на стоявший мотоблок.

В результате  ДТП  управлявший мотоблоком гражданин от полученных травм скончался на месте.

Очевидцев данного  происшествия  просят оказать содействие следствию и обратиться в отделение полиции по Дновскому району по телефону: 8 (811-35) 26-449 или 02.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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