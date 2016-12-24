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Ночью на трассе в Псковском районе произошла авария с участием автогазовоза

26.12.2016 09:39 ПЛН, Псков

26 декабря в 2.30 в Псковском районе на 261-м км трассы Санкт-Петербург - Невель произошла авария с участием автогазовоза «Форд», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Автогазовоз, следовавший из Санкт-Петербурга в Псков, совершил касательное столкновение с автомобилями «Форд» и «Ивеко», съехал в кювет и опрокинулся. Автоцистерна не повреждена, утечки газа нет.

Водитель доставлен в Псковскую областную больницу. В настоящий момент происходит перекачка газа в другую автоцистерну.

Источник: Псковская Лента Новостей



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