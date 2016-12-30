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В Середке водитель «Форда» насмерть сбил пешехода
31.12.2016 11:18 ПЛН, Псков
В Середке насмерть сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло на 41-м км автодороги Псков — Гдов 30 декабря около 1.00.
Водитель «Форд Фокуса», мужчина 1980 года рождения, насмерть сбил женщину 1957 года рождения. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Автомобиль двигался в сторону Гдова. Женщина переходила дорогу справа налево относительно автомобиля.
Водитель скрылся, позже был установлен.
Источник: Псковская Лента Новостей
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