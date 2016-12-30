В Середке водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

В Середке насмерть сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло на 41-м км автодороги Псков — Гдов 30 декабря около 1.00.

Водитель «Форд Фокуса», мужчина 1980 года рождения, насмерть сбил женщину 1957 года рождения. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Автомобиль двигался в сторону Гдова. Женщина переходила дорогу справа налево относительно автомобиля.

Водитель скрылся, позже был установлен.

Источник: Псковская Лента Новостей