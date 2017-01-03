ДТП произошли в Куньинском и Новосокольническом районах

Дорожно-транспортные происшествия произошли в среду, 4 января, в Куньинском и Новосокольническом районах.

По информации Главного управления МЧС России по Псковской области, в 13:30 поступило сообщение о ДТП по адресу: Куньинский район, 436 км трассы М-9 с участием одного автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 4 человека.

В 13:17 поступило сообщение о ДТП по адресу: Новосокольнический район, 511 км трассы М-9 с участием одного автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека.

Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Псковская Лента Новостей