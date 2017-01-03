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ДТП произошли в Куньинском и Новосокольническом районах
04.01.2017 15:38 ПЛН, Псков
Дорожно-транспортные происшествия произошли в среду, 4 января, в Куньинском и Новосокольническом районах.
По информации Главного управления МЧС России по Псковской области, в 13:30 поступило сообщение о ДТП по адресу: Куньинский район, 436 км трассы М-9 с участием одного автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 4 человека.
В 13:17 поступило сообщение о ДТП по адресу: Новосокольнический район, 511 км трассы М-9 с участием одного автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека.
Информация о пострадавших уточняется.
Источник: Псковская Лента Новостей
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