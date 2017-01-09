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ДТП на улице Индустриальной затрудняет движение в сторону улицы Инженерной

10.01.2017 08:34 ПЛН, Псков

ДТП на улице Индустриальной затрудняет движение в сторону улицы Инженерной. Как сообщил очевидец, две автомашины столкнулись на перекрестке с улицей Ипподромной, на закруглении дороги.

Одна из автомашин получила сильные технические повреждения. Затруднено движение в сторону Инженерной. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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