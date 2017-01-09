ДТП на улице Индустриальной затрудняет движение в сторону улицы Инженерной. Как сообщил очевидец, две автомашины столкнулись на перекрестке с улицей Ипподромной, на закруглении дороги.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







