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Под Опочкой «Лада Гранта» съехала в кювет, пострадали двое

12.01.2017 09:16 ПЛН, Псков

«Лада Гранта» съехала в кювет на 8 километре автодороги Опочка-Красногородск. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 11 января в 14.00.

Водитель автомашины, молодой человек 1980 года рождения, на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения. Пострадали два человека. Водитель от госпитализации отказался. Пассажир 1962 года рождения госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ.

Водитель трезв.

Других происшествий с пострадавшими 11 января на дорогах Псковской области не зарегистрировано. Задержаны 2 пьяных водителя.

Источник: Псковская Лента Новостей



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