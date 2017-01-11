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Под Опочкой «Лада Гранта» съехала в кювет, пострадали двое
12.01.2017 09:16 ПЛН, Псков
«Лада Гранта» съехала в кювет на 8 километре автодороги Опочка-Красногородск. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 11 января в 14.00.
Водитель автомашины, молодой человек 1980 года рождения, на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения. Пострадали два человека. Водитель от госпитализации отказался. Пассажир 1962 года рождения госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ.
Водитель трезв.
Других происшествий с пострадавшими 11 января на дорогах Псковской области не зарегистрировано. Задержаны 2 пьяных водителя.
Источник: Псковская Лента Новостей
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