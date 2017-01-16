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Пассажирка автомашины обратилась за медпомощью через несколько дней после столкновения «БМВ» и «Форда» на Крестовском шоссе в Пскове

16.01.2017 12:05 ПЛН, Псков

Пассажирка автомашины обратилась за медпомощью после столкновения «БМВ» и «Форда» на Крестовском шоссе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД по Псковской области.

8 января в 16.30 в Пскове на Крестовском шоссе, 41 водитель «Форда», молодой человек 1984 года рождения выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «БМВ», под управлением молодого человека 1992 года рождения.

Пассажирка «БМВ» 1993 года рождения самостоятельно обратилась в приемный покой ЦРБ г. Великие Луки, не госпитализирована.

По информации Псковской Ленты Новостей, женщина обратилась за помощь спустя несколько дней. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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