В аварии под Стругами Красными пострадали пять человек, четверо из них - детиДТП произошло 13 января около 15.25 в Стругокрасненском районе на 248-м км трассы Санкт-Петербург Невель. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской...
Пассажирка автомашины обратилась за медпомощью через несколько дней после столкновения «БМВ» и «Форда» на Крестовском шоссе в Пскове
Пассажирка автомашины обратилась за медпомощью после столкновения «БМВ» и «Форда» на Крестовском шоссе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД по Псковской области.
8 января в 16.30 в Пскове на Крестовском шоссе, 41 водитель «Форда», молодой человек 1984 года рождения выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «БМВ», под управлением молодого человека 1992 года рождения.
Пассажирка «БМВ» 1993 года рождения самостоятельно обратилась в приемный покой ЦРБ г. Великие Луки, не госпитализирована.
По информации Псковской Ленты Новостей, женщина обратилась за помощь спустя несколько дней. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
Источник: Псковская Лента Новостей