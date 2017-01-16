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Сбитая на Октябрьском проспекте в Пскове в субботу девушка получила незначительные травмы

16.01.2017 12:27 ПЛН, Псков

Сбитая на Октябрьском проспекте в Пскове в субботу девушка получила незначительные травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 14 января в 17.55 на Октябрьском проспекте у дома 14.

Водитель «Нивы Шевроле», мужчина 1938 года рождения, совершил наезд на пешехода - девушку 1996 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водитель трезв.

По информации ГИБДД Пскова, предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб брови.

Источник: Псковская Лента Новостей



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