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Пять человек пострадали за выходные в 3 происшествиях на автодороге Петербург – Невель в Псковской области

16.01.2017 12:50 ПЛН, Псков

За выходные дни (14 и 15 января) на территории Псковской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, задержаны 12 нетрезвых водителей.

Из 5 происшествий 3 приходятся на федеральную автодорогу Петербург – Невель.

14 января в 09.30 в Опочецком районе на 395 километре шоссе Петербург-Невель (граница Опочецкого и Пушкиногорского районов) водитель автомашины «Ауди-80» - девушка 1986 года рождения - не справилась с управлением и совершила касательное столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной ДАФ, под управлением мужчины 1969 года рождения. Водитель «Ауди» получила незначительные травмы, не госпитализирована.

14 января в Псковском районе в 10.20 на 274 километре дороги Петербург-Невель водитель «Мерседес BENZ V230», мужчина 1968 года рождения при совершении обгона не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на деревья. Водитель с травмами помещен в травматологию Псковской городской больницы.

15 января в 15.30 в Опочецком районе на 431 километре шоссе Петербург – Невель (район деревни Маврино) «Ситроен Берлинго» съехал в левый (по ходу движения) кювет. Водитель 1950 года рождения, выполняя обгон, не справился с управлением. Пострадали пассажиры мужчина 1970 года рождения и женщина 1956 года рождения, оставлены на месте происшествия. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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