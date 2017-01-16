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Водитель «Ленд Крузера» «отправила» в больницу водителя «Шевроле» в Пскове

16.01.2017 13:39 ПЛН, Псков

Водитель «Тойоты Ленд Крузер» «отправила» в больницу водителя «Шевроле» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 13 января около 12.15 у дома 29 по улице Максима Горького.

Водитель «Тойота Ленд Крузер» – женщина 1970 года рождения, поворачивая налево, не уступила дорогу транспортному средству и совершила столкновение с автомашиной «Шевроле Лачетти», под управлением молодого человека 1989 года рождения, который двигался прямо во встречном направлении.

Водитель «Шевроле Лачетти» с полученными травмами был доставлен в областную больницу, откуда был отпущен.

Водители трезвы.

В пятницу, 13 января на территории Псковской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести и 2 ДТП совершены водителями в нетрезвом состоянии. Задержаны 5 нетрезвых водителей.

В  00.36 в Опочке у дома 60 по улице Дзержинского «Лада Приора» врезалась в опору ЛЭП. Пьяный водитель 1978 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. Пострадал водитель.

В 03.30 в Пскове на улице М. Горького у дома 14/2 (район Ольгинского моста) водитель «Лифан», молодой человек 1983 года рождения, совершил наезд на автомашину «Дэу Leganza», под управлением мужчины 1970 года рождения, который двигался в попутном направлении. Пострадала пассажирка «Лифан», женщина 1969 года рождения, с полученными травмами доставлена в областную больницу.

В 15.50 на 188 километре дороги Новгород-Псков (район деревни Локоть) водитель автомашины ВАЗ-21074, мужчина 1966 года рождения, на опасном повороте дороги не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый кювет, где наехал на дерево. Пострадал водитель ВАЗ-21074, доставлен в областную больницу, не госпитализирован.

12 января в 23.15 на 4 километре автодороги Дно-Порхов (район Порхова) на закруглении дороги съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся ВАЗ-2115. Водитель 1984 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. Госпитализирован.

Источник: Псковская Лента Новостей



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