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Девочка пострадала в результате ДТП с участием ВАЗа и ГАЗа в Псковском районе

17.01.2017 10:56 ПЛН, Псков

За прошедшие сутки, 16 января, на территории Псковской области зарегистрировано одно ДТП, в котором два человека получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, задержаны трое водителей в нетрезвом состоянии.
 
16 января в 06.20 на 298-м км автодороги Санкт - Петербург - Невель в Псковском районе водитель автомобиль ВАЗ-21074 - мужчина 1954 года рождения - совершил наезд на стоящую на проезжей части машину ГАЗ под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП пострадали: пассажирка ВАЗа 1974 года рождения, доставлена в Псковскую областную больницу, и девочка 2009 года рождения, не госпитализирована. Ребенок перевозился в салоне автомобиля без использования детского удерживающего устройства. Водители трезвы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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