В аварии под Стругами Красными пострадали пять человек, четверо из них - детиДТП произошло 13 января около 15.25 в Стругокрасненском районе на 248-м км трассы Санкт-Петербург Невель. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской...
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Девочка пострадала в результате ДТП с участием ВАЗа и ГАЗа в Псковском районе
17.01.2017 10:56 ПЛН, Псков
За прошедшие сутки, 16 января, на территории Псковской области зарегистрировано одно ДТП, в котором два человека получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, задержаны трое водителей в нетрезвом состоянии.
16 января в 06.20 на 298-м км автодороги Санкт - Петербург - Невель в Псковском районе водитель автомобиль ВАЗ-21074 - мужчина 1954 года рождения - совершил наезд на стоящую на проезжей части машину ГАЗ под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП пострадали: пассажирка ВАЗа 1974 года рождения, доставлена в Псковскую областную больницу, и девочка 2009 года рождения, не госпитализирована. Ребенок перевозился в салоне автомобиля без использования детского удерживающего устройства. Водители трезвы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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