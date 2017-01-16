Количество ДТП на железнодорожных переездах в границах Октябрьской железной дороги сократилось на 40%

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, проводимые Октябрьской железной дорогой, позволили за 12 месяцев 2016 года снизить количество ДТП на переездах на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 32 случаев, зафиксированных в январе-декабре 2015 года, до 19 с начала 2016 года). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях на переездах пострадало 11 человек, в том числе двое погибли. За тот же период времени в 2015 году в ДТП пострадало 56 человек, 11 человек погибло.

В целях повышения уровня безопасности на железнодорожных переездах на полигоне Октябрьской магистрали регулярно проводится профилактическая работа. Переезды и подходы к ним приводятся в соответствие с требованиями нормативных документов, представители железной дороги на постоянной основе принимают участие в региональных комиссиях по безопасности движения, проводится работа по согласованию закрытия переездов, находящихся в одном уровне с автомобильными дорогами, при наличии в пятикилометровой зоне автодорожных путепроводов.

На полигоне железной дороги с начала года выявлено 4628 нарушений ПДД при проезде автотранспортных средств через железнодорожные переезды. Информация обо всех случаях направлена для рассмотрения в ГИБДД.

В связи с тем, что все ДТП на полигоне Октябрьской железной дороги происходят по вине водителей автотранспортных средств вследствие нарушения ими правил дорожного движения, особое внимание железнодорожники уделяют разъяснительной работе с автомобилистами. Так, в 2016 году сотрудниками железной дороги совместно с представителями ГИБДД проинструктировано свыше 105 тыс. водителей (в автохозяйствах) и выдано им более 297 тыс. памяток с правилами проезда через железнодорожные переезды, направлено порядка 11 тыс. информационных писем в администрации всех уровней, автотранспортные предприятия, предприятия в зоне железной дороги.

В целях повышения уровня безопасности на железнодорожных переездах на полигоне Октябрьской магистрали регулярно проводится работа по закрытию малодеятельных переездов и переездов, расположенных вблизи путепроводов. В частности, в 2016 году было закрыто 36 переездов.

На Октябрьской железной дороге эксплуатируется 1490 железнодорожных переездов, из них обслуживается дежурным работником – 261 переезд. 1087 переездов оборудованы автоматической переездной сигнализацией, 794 имеют железобетонный настил, на 442 уложены резинокордовые настилы.

Все железнодорожные переезды, обслуживаемые дежурными работниками, имеют заградительную сигнализацию, электроосвещение, радиосвязь с дежурными по станциям. На 174 переездах введены в действие устройства заграждения.

Напомним, что в 2015 году на пересечениях автотрасс и железных дорог в пределах Октябрьской железной дороги зафиксировано 32 дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП пострадали 56 человек, из которых 11 были травмированы смертельно.

Все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств, которые в нарушение правил дорожного движения выезжали на переезды при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах, либо из-за неисправности автотранспортного средства столкнулись с проходящим подвижным составом.

Октябрьская железная дорога выражает серьезную обеспокоенность положением дел на железнодорожных переездах и призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей