В Псковской области в 2 раза выросло количество ДТП на железнодорожных переездах

В Псковской области в 2 раза выросло количество ДТП на железнодорожных переездах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороги, по Псковской области в 2016 году допущено 4 ДТП.

Пострадали 4 человека.

В 2015 году зарегистрировано 2 случая. Пострадали 2 человека.

Погибших нет.

Напомним, 6 августа на железнодорожном переезде в Локне женщина за рулем «Фольксвагена» въехала в грузовой состав. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель иномарки - женщина 1977 года рождения - совершила столкновение с грузовым составом поезда. Автоледи от госпитализации отказалась.

12 июня в 08:05 на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Великие Луки – Сердце Октябрьской железной дороги водитель грузового автомобиля, несмотря на исправно работающую переездную сигнализацию, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава не произошло. Водителю была оказана первая медицинская помощь, пассажир автомобиля был госпитализирован.

3 июня в 12.30 в Псковском районе на 2 км автодороги Подберезье - Выставка – Соседно водитель ИЖ-2126-30, мужчина 1956 года рождения, проехав на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде совершил столкновение с движущимся вагоном железнодорожного состава, после чего автомобиль опрокинулся. Мужчина был за рулем, будучи лишенным права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель и пассажирка 1980 года рождения получили незначительные травы, не госпитализированы. Девушка 2001 года рождения с травмами госпитализирована в Псковскую детскую областную больницу.

Как сообщалось ранее, количество ДТП на железнодорожных переездах в границах Октябрьской железной дороги сократилось на 40%

Источник: Псковская Лента Новостей