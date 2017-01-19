Перекресток улиц Труда и Ипподромной в Пскове 18 января был фатальным для «Ниссанов»: пострадали 4 человека

Два ДТП с пострадавшими произошло в Пскове за сутки на одном перекрестке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, утром 18 января на пересечении улиц Труда и Ипподромной столкнулись три автомобиля, а вечером был сбит пешеход.

В 10.07 на улице Труда у дома 26-г водитель «Ниссан Тиида» 1997 года рождения на нерегулируемом перекрестке при выезде на главную дорогу не уступил «Тойоте Королла» под управлением женщины 1986 года рождения. После этого «Ниссан» совершил наезд на стоящее «Вольво» под управлением женщины 1985 года рождения.

Пострадали три человека. У водителя «Ниссана» ушиб мягких тканей средней трети левого бедра, оставлен на месте. У водителя «Тойоты» закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга под вопросом, ушиб грудной клетки. Доставлена в областную больницу, после отпущена. Пассажир «Тойоты» 1969 года рождения получил ушибы голени. Осмотрен и оставлен на месте.

В 19.48 у дома 26-г по улице Труда водитель «Ниссан» 1990 года рождения совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшего 1956 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудного отдела позвоночника, ссадина левой щеки. От госпитализации отказался.

Источник: Псковская Лента Новостей