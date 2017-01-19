По предварительной информации, водитель грузовой автомашины ГАЗ на пересечении улиц Вокзальной и 23 Июля, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину.

В Пскове водитель грузовика насмерть сбил женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 19 января около 12.25.