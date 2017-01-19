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В Пскове водитель грузовика насмерть сбил женщину

19.01.2017 12:48 ПЛН, Псков

В Пскове водитель грузовика насмерть сбил женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 19 января около 12.25.

По предварительной информации, водитель грузовой автомашины ГАЗ на пересечении улиц Вокзальной и 23 Июля, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину.

Она скончалась на месте происшествия, работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.

Водитель, по внешним признакам, трезвый.

Источник: Псковская Лента Новостей



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