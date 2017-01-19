В Пскове водитель грузовика насмерть сбил женщинуВ Пскове водитель грузовика насмерть сбил женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 19 января около 12.25. По предварительной информации, водитель грузовой автомашины...29
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В Пскове водитель грузовика насмерть сбил женщину
19.01.2017 12:48 ПЛН, Псков
В Пскове водитель грузовика насмерть сбил женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 19 января около 12.25.
По предварительной информации, водитель грузовой автомашины ГАЗ на пересечении улиц Вокзальной и 23 Июля, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину.
Она скончалась на месте происшествия, работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.
Водитель, по внешним признакам, трезвый.
Источник: Псковская Лента Новостей
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