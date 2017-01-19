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За неделю псковские спасатели 28 раз выезжали на ДТП

19.01.2017 13:25 ПЛН, Псков

С 11 по 18 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 28 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, пострадало - 22. В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При реагировании на ДТП подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокировано трое пострадавших. Трем травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.

Два раза осуществлялась стабилизация транспортных средств, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не осуществлялись. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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