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Псковская полиция ищет праворульную автомашину с номером 939

19.01.2017 16:03 ПЛН, Псков

Полиция ищет  очевидцев наезда на пешехода на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 16 января у дома №62 по улице Коммунальной.

Водитель автомашины черного цвета, предположительно, иностранного производства, с тонированными задними стеклами, правым рулем, совершил наезд на женщину 1954 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. В номере автомашины присутствуют цифры 939.

Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Телесных повреждений не получила.

Свидетелей и всех обладающих какой-либо информацией просят обращаться в ГИБДД по телефонам 29-25-82 или 29-25-83.

Источник: Псковская Лента Новостей



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