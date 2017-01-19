Псковская полиция ищет праворульную автомашину с номером 939

Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 16 января у дома №62 по улице Коммунальной.

Водитель автомашины черного цвета, предположительно, иностранного производства, с тонированными задними стеклами, правым рулем, совершил наезд на женщину 1954 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. В номере автомашины присутствуют цифры 939.

Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Телесных повреждений не получила.

Свидетелей и всех обладающих какой-либо информацией просят обращаться в ГИБДД по телефонам 29-25-82 или 29-25-83.

Источник: Псковская Лента Новостей