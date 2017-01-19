www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Предложения ГИБДД Автозапчасти Трезвый город Трезвый город «Вопрос ГИБДД» «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Новости о строительстве объездной дороги Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Коды регионов на автономерах Прекрасное далеко Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Автозапчасти Новости о строительстве объездной дороги «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Уточнена информация о возрасте погибших в ДТП женщин в Пыталовском районе

19.01.2017 19:50 ПЛН, Псков

Уточнена информация о возрасте погибших в ДТП женщин в Пыталовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 19 января около 16.30 на автодороге Пыталово - поселок Белорусский произошло столкновение двух автомашин Форд и FAW.

В результате погибли два человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительной информации, женщина 1966 года рождения за рулем Форда выехала на полосу встречного движения.

Погибли пассажирка Форда 1959 года рождения и водитель автомашины FAW, женщина 1959 года рождения. По факту ДТП проводится проверка. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31