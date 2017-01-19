В Пскове водитель грузовика насмерть сбил женщинуВ Пскове водитель грузовика насмерть сбил женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 19 января около 12.25. По предварительной информации, водитель грузовой автомашины...36
Уточнена информация о возрасте погибших в ДТП женщин в Пыталовском районе
19.01.2017 19:50 ПЛН, Псков
Уточнена информация о возрасте погибших в ДТП женщин в Пыталовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 19 января около 16.30 на автодороге Пыталово - поселок Белорусский произошло столкновение двух автомашин Форд и FAW.
В результате погибли два человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительной информации, женщина 1966 года рождения за рулем Форда выехала на полосу встречного движения.
Погибли пассажирка Форда 1959 года рождения и водитель автомашины FAW, женщина 1959 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати