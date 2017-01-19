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ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова
19.01.2017 18:58 ПЛН, Псков
ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, На пешеходном переходе стоит «Мицубиси» с поврежденным капотом поперек всей дороги. Огорожен конусами. Предположительно, сбит пешеход.
На месте работают несколько экипажей ГИБДД. Движение по Некрасова сильно затруднено, работает регулировщик.
Источник: Псковская Лента Новостей
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