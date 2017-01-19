ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова

ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, На пешеходном переходе стоит «Мицубиси» с поврежденным капотом поперек всей дороги. Огорожен конусами. Предположительно, сбит пешеход.

На месте работают несколько экипажей ГИБДД. Движение по Некрасова сильно затруднено, работает регулировщик.

Источник: Псковская Лента Новостей