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ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова

19.01.2017 18:58 ПЛН, Псков

ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, На пешеходном переходе стоит «Мицубиси» с поврежденным капотом поперек всей дороги. Огорожен конусами. Предположительно, сбит пешеход. 

На месте работают несколько экипажей ГИБДД. Движение по Некрасова сильно затруднено, работает регулировщик. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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