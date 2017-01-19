Один из участников вечернего ДТП на Некрасова в Пскове выехал на «красный»

Один из участников вечернего ДТП на Некрасова в Пскове - водитель автомобиля «Мицубиси Ланцер» 1991 года рождения - выехал на «красный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, 19 января в 17.40 в Пскове у дома №3 по улице Некрасова водитель автомашины «Мицубиси Ланцер» – молодой человек 1991 года рождения на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-21112 под управлением мужчины 1972 года рождения, который двигался на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21112 получил незначительные травмы, оставлен на месте ДТП. Водители трезвы.

Всего за прошедшие сутки, 19 января, на территории Псковской области зарегистрировано три ДТП, в которых три человека погибли, двое получили ранения различной степени тяжести. Задержаны шесть водителей в нетрезвом состоянии.

Источник: Псковская Лента Новостей