Два человека пострадали при столкновении «Хендая» с деревом в Острове

Два человека пострадали при столкновении «Хендая» с деревом в Островском районе 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 05.10 в Острове у дома №3 по ул. 25 Октября. Женщина 1990 года рождения, управляя «Хендаем Акцент», не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия, на закруглении дороги не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир данной машины, пострадавшие госпитализированы.

Всего за 18 января на территории Псковской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых семь человек получили ранения различной степени тяжести. Одно ДТП совершено водителем в нетрезвом состоянии.

В 12.25 в Псковском районе на 1-м км автодороги Родина - Наволок водитель автомобиля «Мицубиси Монтера» – мужчина 1972 года рождения - на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал в нарушении ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной ВАЗ 21124 под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗа с полученными травмами госпитализирован в Псковскую областную больницу. Водитель «Мицубиси» от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.

В среду задержаны восемь водителей в нетрезвом состоянии.

Источник: Псковская Лента Новостей