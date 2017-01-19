www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Вопрос ГИБДД» Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Новости о строительстве объездной дороги Прекрасное далеко Трезвый город Предложения ГИБДД Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Автозапчасти Коды регионов на автономерах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город Предложения ГИБДД Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Предложения ГИБДД
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Два человека пострадали при столкновении «Хендая» с деревом в Острове

20.01.2017 12:02 ПЛН, Псков

Два человека пострадали при столкновении «Хендая» с деревом в Островском районе 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
 
ДТП произошло в 05.10 в Острове у дома №3 по ул. 25 Октября. Женщина 1990 года рождения, управляя «Хендаем Акцент», не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия, на закруглении дороги не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир данной машины, пострадавшие госпитализированы.
 
Всего за 18 января на территории Псковской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых семь человек получили ранения различной степени тяжести. Одно ДТП совершено водителем в нетрезвом состоянии.
 
В 12.25 в Псковском районе на 1-м км автодороги Родина - Наволок водитель автомобиля «Мицубиси Монтера» – мужчина 1972 года рождения - на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал в нарушении ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной ВАЗ 21124 под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗа с полученными травмами госпитализирован в Псковскую областную больницу. Водитель «Мицубиси» от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.
 
В среду задержаны восемь водителей в нетрезвом состоянии.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31