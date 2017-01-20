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Один человек погиб, несколько пострадали в ДТП с участием автобуса в Ленобласти
21.01.2017 10:21 ПЛН, Псков
Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть погибший и пострадавшие, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального УГИБДД в субботу.
По предварительной информации, в 6.50 на 84 км дороги «Нарва» произошло лобовое столкновение автомобиля «Форд Фокус» с автобусом ЛИАЗ маршрута 487.
Водитель автомобиля погиб, его пассажир - в крайне тяжёлом состоянии. Также пострадали два пассажира автобуса. Один из них тяжело травмирован, другой получил повреждения средней тяжести.
По факту инцидента ведется проверка, добавили в УГИБДД.
Источник: Псковская Лента Новостей
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