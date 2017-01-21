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В Опочецком районе в ДТП пострадал водитель большегруза
23.01.2017 09:02 ПЛН, Псков
ДТП произошло 20 января в 8.53 на 395-м км трассы Санкт-Петербург - Невель в Опочецком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и большегруз «Вольво» с прицепом.
В результате аварии водитель грузовика 1981 года рождения - гражданин Белоруссии - был госпитализирован в хирургическое отделение Опочецкой межрайонной больницы с травмами средней степени тяжести.
Добавим, что в фуре находились апельсины.
Источник: Псковская Лента Новостей
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