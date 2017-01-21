Пьяный водитель «Шевроле Каптивы» врезался в световую опору на улице Труда в Пскове

Пьяный водитель врезался в световую опору в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД Псковской области, это произошло 22 января в 01.50 у дома 31 по ул. Труда.

Водитель «Шевроле Каптива», молодой человек 1992 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на препятствие в виде световой опоры.

Водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован.

Источник: Псковская Лента Новостей