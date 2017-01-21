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В Пскове водитель сбил женщину на пешеходном переходе у детской областной больницы и уехал

23.01.2017 10:05 ПЛН, Псков

В Пскове водитель неустановленной автомашины сбил женщину на пешеходном переходе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 20 января в 11.40 на улице Коммунальной д.33 (псковская областная детская больница).

Водитель неустановленной автомашины совершил наезд на пешехода – женщину 1947 года рождения которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и затем скрылся с места ДТП.

В дальнейшем пешеход самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, не госпитализирована. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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