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В Пскове водитель сбил женщину на пешеходном переходе у детской областной больницы и уехал
23.01.2017 10:05 ПЛН, Псков
В Пскове водитель неустановленной автомашины сбил женщину на пешеходном переходе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 20 января в 11.40 на улице Коммунальной д.33 (псковская областная детская больница).
Водитель неустановленной автомашины совершил наезд на пешехода – женщину 1947 года рождения которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и затем скрылся с места ДТП.
В дальнейшем пешеход самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, не госпитализирована.
Источник: Псковская Лента Новостей
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