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Пьяный водитель «Оки» пострадал в столкновении с «Джипом» на автодороге Неелово-Кудина Гора-Печоры

23.01.2017 10:30 ПЛН, Псков

Пьяный водитель «Оки» получил травмы от столкновения с «Джипом» на автодороге Неелово-Кудина Гора-Печоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, это произошло 21 января в 16.30 в Псковском районе на 12 километре автодороги Неелово-Кудина Гора-Печоры.

Водитель ВАЗ-11113, мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Джип Компас», под управлением молодого человека 1987 года рождения.

Водитель ВАЗа с травмами госпитализирован. Водитель «Джипа» трезв.

Всего за прошедшие выходные дни (21, 22 января) на территории Псковской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести. 2 ДТП совершены водителями в нетрезвом состоянии.

20 января зарегистрировано 1 ДТП, в которых 1 человек получил ранения различной степени тяжести.

В Опочецком районе в 08.55 на 395 километре шоссе Петербург-Невель (поворот на д. Матюшкино) водитель автомашины «Ниссан-Икстрейл» (Nissan X-Trail), молодой человек 1990 года рождения, двигаясь из Пскова в сторону Опочки, отвлекся от управления и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомашиной «Вольво», под управлением молодого человека в результате чего автомашина съехала в кювет и перевернулась. Пострадал водитель «Вольво» 1981 года рождения, госпитализирован. Водители трезвы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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