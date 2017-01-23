Печорской автоледи, которая год назад сбила велосипедиста, грозит до двух лет лишения свободы

Следственным отделом МО МВД России «Печорский» окончено расследование уголовного дела в отношении гражданки, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе расследования уголовного дела установлено, что утром 14 января 2016 года обвиняемая управляла автомашиной «Ниссан» и на улице Рижской в городе Печоры при обгоне попутного автомобиля совершила наезд на велосипедиста. В результате ДТП ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд, обвиняемой может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Источник: Псковская Лента Новостей