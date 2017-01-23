www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город Прекрасное далеко Предложения ГИБДД Коды регионов на автономерах Автозапчасти Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Новости о строительстве объездной дороги «Вопрос ГИБДД» «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Новости о строительстве объездной дороги Трезвый город Трезвый город
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Печорской автоледи, которая год назад сбила велосипедиста, грозит до двух лет лишения свободы

24.01.2017 11:52 ПЛН, Псков

Следственным отделом МО МВД России «Печорский» окончено расследование уголовного дела в отношении гражданки, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе расследования уголовного дела установлено, что утром 14 января 2016 года обвиняемая управляла автомашиной «Ниссан» и на улице Рижской в городе Печоры при обгоне попутного автомобиля совершила наезд на велосипедиста. В результате ДТП ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд, обвиняемой может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31