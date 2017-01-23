В Пскове водитель грузовика насмерть сбил женщинуВ Пскове водитель грузовика насмерть сбил женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 19 января около 12.25. По предварительной информации, водитель грузовой автомашины...55
Печорской автоледи, которая год назад сбила велосипедиста, грозит до двух лет лишения свободы
Следственным отделом МО МВД России «Печорский» окончено расследование уголовного дела в отношении гражданки, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе расследования уголовного дела установлено, что утром 14 января 2016 года обвиняемая управляла автомашиной «Ниссан» и на улице Рижской в городе Печоры при обгоне попутного автомобиля совершила наезд на велосипедиста. В результате ДТП ему был причинен тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело расследовано и направлено в суд, обвиняемой может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Источник: Псковская Лента Новостей