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Множественные травмы получил пешеход в Пскове при переходе дороги в неположенном месте

25.01.2017 09:37 ПЛН, Псков

В Пскове на улице Леона Поземского сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, это произошло 24 января в 21.05 у дома 116 на ул. Л. Поземского.

Водитель ВАЗ-21102, молодой человек 1994 года рождения, совершил наезд на пешехода - мужчину 1979 года рождения, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пешеход с множественными травмами помещен в Псковскую областную больницу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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