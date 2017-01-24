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Множественные травмы получил пешеход в Пскове при переходе дороги в неположенном месте
25.01.2017 09:37 ПЛН, Псков
В Пскове на улице Леона Поземского сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, это произошло 24 января в 21.05 у дома 116 на ул. Л. Поземского.
Водитель ВАЗ-21102, молодой человек 1994 года рождения, совершил наезд на пешехода - мужчину 1979 года рождения, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Пешеход с множественными травмами помещен в Псковскую областную больницу.
Источник: Псковская Лента Новостей
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