Под Куньей водитель «Фольксваген Гольф» врезалась в МАЗ, пострадал ребенок

В Куньинском районе женщина и ребенок пострадали в столкновении «Фольксвагена» с грузовиком. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 23 января в 16.15 в деревне Корнилово.

Водитель «Фольксваген Гольф», женщина 1992 года рождения, при выезде с прилегающей территории не выполнила требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в проезде, и совершила столкновение с автомашиной МАЗ, под управлением гражданина 1960 года рождения.

Пострадали водитель «Фольксвагена» и пассажир - девочка 2011 года рождения. Пострадавшие обратились за медицинской помощью в ГБУЗ ВМБ в Великих Луках.

Источник: Псковская Лента Новостей