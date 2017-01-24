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Под Куньей водитель «Фольксваген Гольф» врезалась в МАЗ, пострадал ребенок

25.01.2017 09:44 ПЛН, Псков

В Куньинском районе женщина и ребенок пострадали в столкновении «Фольксвагена» с грузовиком. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 23 января в 16.15 в деревне Корнилово.

Водитель «Фольксваген Гольф», женщина 1992 года рождения, при выезде с прилегающей территории не выполнила требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в проезде, и совершила столкновение с автомашиной МАЗ, под управлением гражданина 1960 года рождения.

Пострадали водитель «Фольксвагена» и пассажир - девочка 2011 года рождения. Пострадавшие обратились за медицинской помощью в ГБУЗ ВМБ в Великих Луках.

Источник: Псковская Лента Новостей



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