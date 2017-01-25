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Водитель «Урала» погиб в ДТП на дороге Тупицы - Крыпецкий монастырь

27.01.2017 08:56 ПЛН, Псков

В 13.30 26 января на 12-м км автодороги Тупицы - Крыпецкий монастырь в Псковском районе водитель автомашины «Урал» 1967 года рождения не справился с управлением, грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель скончался на месте происшествия.

Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 4 человека.

Источник: Псковская Лента Новостей



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