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Очередное столкновение двух автомашин с пострадавшим произошло в Пскове на Крестовском шоссе, 41

27.01.2017 13:13 ПЛН, Псков

Очередное столкновение двух автомашин с пострадавшим произошло в Пскове на Крестовском шоссе, 41. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, это произошло 25 января.

Водитель «Лада Гранта», молодой человек 1992 года рождения, на регулируемом перекрестке, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, при повороте налево не уступил дорогу автомашине «Рено», которая двигалась во встречном направлении прямо. Водитель «Рено» 1976 года рождения самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

Добавим, столкновения у дома №41 по Крестовскому шоссе происходят регулярно.

Так, 8 января в 16.30 в Пскове на Крестовском шоссе, 41 водитель «Форда», молодой человек 1984 года рождения выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «БМВ», под управлением молодого человека 1992 года рождения. Пассажирка «БМВ» 1993 года рождения самостоятельно обратилась в приемный покой ЦРБ г. Великие Луки, не госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей



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