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Мужчина и женщина погибли в ДТП на дороге Неелово - Кривск

28.01.2017 11:23 ПЛН, Псков

Сегодня, 28 января, в 08.52, на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о ДТП по адресу: Псковский район, 2-км автодороги Неелово-Кривск, с участием легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 4 человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, автомобиль «Сузуки Гранд Витара» вылетел с дороги и съехал в кювет. В результате происшествия погибли два человека: мужчина и женщина 1957 года рождения.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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