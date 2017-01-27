Полиция и ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Псковском районе. ФОТОНа месте ДТП, произошедшего сегодня утром на автодороге Псков — Неелово — Кривск, работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили Псковской Ленте...5
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Мужчина и женщина погибли в ДТП на дороге Неелово - Кривск
28.01.2017 11:23 ПЛН, Псков
Сегодня, 28 января, в 08.52, на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о ДТП по адресу: Псковский район, 2-км автодороги Неелово-Кривск, с участием легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 4 человека.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, автомобиль «Сузуки Гранд Витара» вылетел с дороги и съехал в кювет. В результате происшествия погибли два человека: мужчина и женщина 1957 года рождения.
Источник: Псковская Лента Новостей
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